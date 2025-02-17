У Німеччині кажуть, що обговорювати відправку військ в Україну наразі передчасно

У Німеччині вважають, що наразі "передчасно" обговорювати відправку своїх військ в Україну в складі будь-якої потенційної миротворчої місії.

Про це заявив під час брифінгу заступник прессекретаря уряду Крістіан Гоффманн, передає AFP, пише "Європейська правда".

У понеділок, 17 лютого, Гоффманн заявив, що обговорення відправки західних військ до України у межах миротворчої місії є "передчасним".

"Ми неодноразово заявляли, що, перш за все, ми повинні почекати і подивитися, чи настане мир в Україні, і якщо так, то яким чином", – сказав він.

Наприкінці січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вважає доцільною можливість відправити військовослужбовців Бундесверу для забезпечення режиму припинення вогню в Україні після закінчення війни.

16 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.

А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".