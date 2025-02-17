В Германии говорят, что обсуждать отправку войск в Украину пока преждевременно

В Германии считают, что сейчас "преждевременно" обсуждать отправку своих войск в Украину в составе любой потенциальной миротворческой миссии.

Об этом заявил во время брифинга заместитель пресс-секретаря правительства Кристиан Хоффманн, передает AFP, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 17 февраля, Хоффманн заявил, что обсуждение отправки западных войск в Украину в рамках миротворческой миссии является "преждевременным".

"Мы неоднократно заявляли, что, прежде всего, мы должны подождать и посмотреть, наступит ли мир в Украине, и если да, то каким образом", – сказал он.

В конце января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что считает целесообразной возможность отправить военнослужащих Бундесвера для обеспечения режима прекращения огня в Украине после окончания войны.

16 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".