В Італії проросійські хакери атакували банківську сферу і транспорт

Проросійські хакери атакували банківську і транспортну сферу Італії, проте на роботу компаній це наразі не вплинуло.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Проросійська хакерська група NoName057(16) у понеділок оголосила про серію кібератак проти банківської сфери в Італії і сайтів транспортних компаній.

Акцію пов’язали із заявою президента Італії Серджо Маттарелли, який порівняв сучасну Росію з Третім Рейхом через загарбницьку війну проти України – хакерська група назвала його слова "русофобськими".

Атаки були спрямовані проти аеропортів "Лінате" і "Мальпенза" поблизу Мілана, портів Таранто і Трієст та банку Intesa San Paolo.

Кібератаки на час публікації новини не виплинули на функціонування цих компаній. Національне агентство з кібербезпеки повідомило, що на зв’язку з атакованими компаніями і надає їм підтримку.

Нещодавно стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був змушений відмовитися від свого особистого облікового запису електронної пошти через ймовірний злам з боку Москви.

В Іспанії на початку лютого затримали хакера, який атакував США, НАТО і ООН.