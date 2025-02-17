В Италии пророссийские хакеры атаковали банковскую сферу и транспорт

Пророссийские хакеры атаковали банковскую и транспортную сферу Италии, однако на работу компаний это пока не повлияло.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Пророссийская хакерская группа NoName057 (16) в понедельник объявила о серии кибератак против банковской сферы в Италии и сайтов транспортных компаний.

Акцию связали с заявлением президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил современную Россию с Третьим Рейхом из-за захватнической войны против Украины – хакерская группа назвала его слова "русофобскими".

Атаки были направлены против аэропортов "Линате" и "Мальпенза" вблизи Милана, портов Таранто и Триест и банка Intesa San Paolo.

Кибератаки на время публикации новости не повлияли на функционирование этих компаний. Национальное агентство по кибербезопасности сообщило, что находится на связи с атакованными компаниями и оказывает им поддержку.

Недавно стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отказаться от своей личной учетной записи электронной почты из-за вероятного взлома со стороны Москвы.

В Испании в начале февраля задержали хакера, который атаковал США, НАТО и ООН.