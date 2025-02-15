Трамп каже, що зустрінеться зі Стармером "дуже скоро"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером "дуже скоро".

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті після телефонної розмови зі Стармером, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Трамп розповів, що Стармер "попросив про зустріч", а він "погодився на неї".

"У нас буде дружня зустріч – це дуже добре. У нас є багато хороших речей, які відбуваються. Але він попросив приїхати і зустрітися зі мною, і я просто прийняв його прохання", – сказав американський лідер.

На уточнююче питання журналістів щодо того, коли може відбутися ця зустріч, Трамп відповів, що це станеться "дуже скоро".

"Я думаю, він хоче приїхати наступного тижня… або через тиждень", – зазначив він.

На запитання журналіста, що вони обговорюватимуть, пан Трамп відповів, що не знає.

"Це було його прохання, не моє. Я зустрічався з ним вже двічі, ми дуже добре ладнаємо, він дуже хороший хлопець", – додав Трамп.

13 лютого британський премʼєр-міністр заявив, що підтримує вступ України в НАТО після заяв адміністрації президента США, де це відкинули як частину "мирного врегулювання" війни.

Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову зі Стармером, у якій, зокрема, розповів про останні контакти з американською стороною.

Читайте також: Україна (не) стане членом НАТО. Як США та Європа сперечаються про умови миру та поступки Путіну