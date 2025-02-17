Премьер Британии посетит Вашингтон для встречи с Трампом на следующей неделе

Офис премьера Великобритании подтвердил, что Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, когда посетит Вашингтон.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Подтверждение встречи появилось на фоне того, что премьер-министр преуменьшает любые разногласия с США по Украине и европейской безопасности после того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке начал переговоры с Россией и заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

Официальный представитель премьер-министра сообщил журналистам о темах, стоящих на повестке дня встречи с Трампом: "Будет широкий круг вопросов, над которыми мы будем работать с новой администрацией США".

"Премьер-министр с нетерпением ждет встречи с президентом Трампом, чтобы обсудить, как мы можем углубить особые отношения в сфере торговли, инвестиций и безопасности", – сказал спикер.

Американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером "очень скоро".

13 февраля британский премьер-министр заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО после заявлений администрации президента США, где это отвергли как часть "мирного урегулирования" войны.

Также Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.