У США конгресвумен пропонує створити нове державне свято імені Трампа

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тенні пропонує, щоб День прапора США – який відзначається 14 червня та збігається з днем народження Трампа – називався "Днем народження президента Дональда Трампа і прапора".

Свою ініціативу вона пояснила тим, що "жоден президент не був важливішим" для сучасної історії США, ніж Дональд Трамп, і нагадала, що у США вже є федеральне свято на честь іншого президента – Джорджа Вашингтона.

"Визначивши День народження Трампа і прапора федеральним святом, ми зможемо гарантувати, що внесок президента Трампа в американську велич і важливість американського прапора будуть назавжди закріплені в законі", – каже політикиня.

Зазначимо, що минулого місяця колега Тенні, республіканець Енді Оглс запропонував змінити Конституцію США, аби дозволити Дональду Трампу переобратись на третій президентський термін.

Під час інавгурації Трамп казав, що його врятував Бог, аби повернути Америці велич.