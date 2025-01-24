У Конгресі США пропонують дозволити Трампу переобратись у стилі Путіна

Республіканець Палати представників Енді Оглс запропонував змінити Конституцію США, аби дозволити Дональду Трампу переобратись на третій президентський термін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Внесена Оглсом законодавча пропозиція передбачає зміну ухваленої у 1947 році 22-ї поправки до Конституції, яка встановила обмеження у два терміни для президентів США.

У редакції республіканського законодавця ідеться про обмеження на три президентські терміни США, причому президент не може перебувати на посаді більш як два терміни поспіль.

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Як пояснює Оглс, його поправка дозволить Трампу перебувати на посаді три терміни, "гарантуючи, що ми зможемо підтримувати сміливе лідерство, якого так відчайдушно потребує наша нація".

Зміна Конституції США потребує підтримки щонайменше двох третіх членів обох палат Конгресу, а також схвалення законодавчими органами трьох четвертих (38) усіх штатів.

Востаннє Конституція була змінена у 1992 році, коли до неї додали 27-му поправку про регулювання зарплат членів Конгресу. Таким чином, шанси на ухвалення пропозиції конгресмена-республіканця мінімальні.

Зазначимо, що аналогічну Енді Оглсу ініціативу свого часу запровадили у Росії: у 2020 році там схвалили поправки до Конституції, які "обнулили" президентські терміни Владіміра Путіна та формально дозволили йому залишатись "президентом" до 2030 року.

Раніше Оглс також вніс до Конгресу США законопроєкт, який має дати Трампу право вести переговори про "купівлю" Гренландії.