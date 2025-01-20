Трамп про замах: мене врятував Бог, аби повернути Америці велич

Президент США Дональд Трамп у інавгураційній промові в понеділок, 20 січня, заявив, що під час замаху влітку 2024 року його "врятував Бог".

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інавгураційній промові Трамп згадав про замах на нього під час передвиборчого заходу в містечку Батлер у штаті Пенсильванія в липні 2024 року, коли куля влучила в його вухо.

"Але я відчував тоді і ще більше вірю зараз, що моє життя було врятоване не просто так. Мене врятував Бог, щоб повернути Америці велич", – додав він.

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Замах на Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

Під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Нагадаємо, що Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.