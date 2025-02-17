В США конгрессвумен предлагает создать новый государственный праздник имени Трампа

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Клаудия Тенни предложила объявить новый государственный праздник по случаю дня рождения Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тенни предлагает, чтобы День флага США – который отмечается 14 июня и совпадает с днем рождения Трампа – назывался "Днем рождения президента Дональда Трампа и флага".

Свою инициативу она объяснила тем, что "ни один президент не был более важным" для современной истории США, чем Дональд Трамп, и напомнила, что в США уже есть федеральный праздник в честь другого президента – Джорджа Вашингтона.

"Определив День рождения Трампа и флага федеральным праздником, мы сможем гарантировать, что вклад президента Трампа в американское величие и важность американского флага будут навсегда закреплены в законе", – говорит политик.

Отметим, что в прошлом месяце коллега Тенни, республиканец Энди Оглс предложил изменить Конституцию США, чтобы позволить Дональду Трампу переизбраться на третий президентский срок.

Во время инаугурации Трамп говорил, что его спас Бог, чтобы вернуть Америке величие.