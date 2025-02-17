У Литві стартували навчання НАТО з управління атаками з повітря

У понеділок у Паневезькому районі Литви почалися міжнародні навчання з управління атаками з повітря Furious Wolf 25-1, організовані НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Навчання, які триватимуть у Паюостісі до п'ятниці, організовані багатонаціональними бойовими групами НАТО, дислокованими в країнах Балтії.

"Метою міжнародних навчань є відпрацювання навичок військовослужбовців із трьох багатонаціональних бойових груп НАТО Балтійських країн із планування, координації ближньої авіаційної підтримки та управління атаками з повітря", – йдеться в поширеному в понеділок повідомленні Збройних сил Литви.

Військові повідомляють, що під час навчань у районі на схід від центру міста Паневежис можуть бути помічені літаки, які посилюють місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Крім того, через польоти літаків на надзвуковій швидкості на дозволеній безпечній висоті в районах навчань жителі міста можуть чути звуки, схожі на вибухи.

За словами військових, навчання проводитимуться як у світлий, так і в темний час доби, війська діятимуть на суходолі з використанням військової техніки, проте боєприпаси, імітаційні боєприпаси та піротехніка використовуватися не будуть.

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.

Військова авіація Польщі цілодобово чергуватиме в країнах Балтії в рамках місії НАТО Baltic Air Policing з квітня.

Нагадаємо, через перенесення президентських виборів у Румунії з грудня на травень 2025 року було вирішено відкласти військові навчання під егідою НАТО Dacian Spring 25.