В Литве стартовали учения НАТО по управлению атаками с воздуха

В понедельник в Паневежском районе Литвы начались международные учения по управлению атаками с воздуха Furious Wolf 25-1, организованные НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Учения, которые продлятся в Паюостисе до пятницы, организованы многонациональными боевыми группами НАТО, дислоцированными в странах Балтии.

"Целью международных учений является отработка навыков военнослужащих из трех многонациональных боевых групп НАТО Балтийских стран по планированию, координации ближней авиационной поддержки и управления атаками с воздуха", – говорится в распространенном в понедельник сообщении Вооруженных сил Литвы.

Военные сообщают, что во время учений в районе к востоку от центра города Паневежис могут быть замечены самолеты, которые усиливают миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Кроме того, из-за полетов самолетов на сверхзвуковой скорости на разрешенной безопасной высоте в районах учений жители города могут слышать звуки, похожие на взрывы.

По словам военных, учения будут проводиться как в светлое, так и в темное время суток, войска будут действовать на суше с использованием военной техники, однако боеприпасы, имитационные боеприпасы и пиротехника использоваться не будут.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Военная авиация Польши круглосуточно будет дежурить в странах Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing с апреля.

Напомним, из-за переноса президентских выборов в Румынии с декабря на май 2025 года было решено отложить военные учения под эгидой НАТО Dacian Spring 25.