ЗМІ: в Румунії через президентські вибори перенесуть навчання НАТО

Через перенесення президентських виборів у Румунії з грудня на травень 2025 року було вирішено відкласти військові навчання під егідою НАТО Dacian Spring 25.

Про це дізнався журнал Le Journal du Dimanche, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією джерела Le Journal du Dimanche у військових колах Франції, президентські вибори в Румунії змінять формат Dacian Spring 25, в якій спочатку планувалася участь 5000 військовослужбовців.

Для Франції, яка очолює багатонаціональний батальйон в Румунії, ці масштабні навчання мали вирішальне значення для оцінки її здатності розгорнути оперативну бригаду чисельністю у 3-5 тисяч французьких солдатів за десять днів на східному фланзі НАТО.

"Ми адаптуємось до політичної ситуації", – пояснило Le JDD французьке військове джерело.

Повторні президентські вибори в Румунії відбудуться 4 травня.

Спочатку вони мали відбутись у грудні минулого року, але після екстреного засідання Конституційний суд Румунії вирішив анулювати результати першого туру через підозри в іноземному втручанні на користь антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

Румунів минулого місяця вже попереджали про можливий рух військової техніки НАТО через заплановані навчання.