З квітня авіація Польщі цілодобово чергуватиме в країнах Балтії в рамках місії НАТО

Військова авіація Польщі цілодобово чергуватиме в країнах Балтії в рамках місії НАТО Baltic Air Policing з квітня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Польщі, пише "Європейська правда".

Як зазначили у польському Міноборони, військові 32 тактичної авіабази завершили навчання й успішно пройшли сертифікацію.

Фото: Х

"Уже 1 квітня цього року вони розпочнуть цілодобове чергування в Литві, Латвії та Естонії в рамках Baltic Air Policing", – розповіли в оборонному відомстві.

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Фото: Х

Як відомо, повітряний простір країн Балтії їхні союзники по НАТО патрулюють у рамках місії Baltic Air Policing з 2004 року, польські військовослужбовці беруть участь у ній з 2006 року.

У липні інформували, що іспанських і португальських військових, які чотири місяці охороняли повітряний простір країн Балтії, змінили італійці.

28 листопада на авіабазі Збройних сил Литви в Шяуляї відбулась церемонія передачі повноважень, де французькі військовослужбовці і новий контингент військовослужбовців ВПС Італії розпочали місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.