71% латвійців вважають Росію головною загрозою для Європи

71% жителів Латвії вважають Росію головною загрозою європейській безпеці.

Про це свідчить дослідження "Радар безпеки – 2025", проведене Фондом ім. Фрідріха Еберта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У середовищі російськомовної меншини Росію вважають загрозою лише 8% опитаних. Аналогічним чином протилежна й оцінка США: як загрозу Європі їх розглядають 28% від загальної кількості населення, тоді як у середовищі російськомовних – 52%.

74% жителів Латвії вважають, що Латвія самотужки не змогла б захистити себе в разі війни. Жителі Латвії підкреслюють стратегічну залежність своєї країни від альянсів: приблизно 68% жителів вважають, що добробут країни тісно пов'язаний із позитивними процесами в інших країнах.

74% жителів вважають, що Латвії бракує достатнього потенціалу обороноздатності та вона самотужки не змогла б захистити себе в разі нападу Росії.

Близько 53% жителів вважають, що Європейський Союз вразливий без участі США, а підтримка ідеї про створення армії Євросоюзу залишається незмінною і становить приблизно 50% – вона не зросла з початку війни в Україні.

Майже 70% жителів Латвії заявили, що бажали б більшої незалежності від США.

Дослідження показало, що латвійське суспільство підтримує збільшення витрат на оборону. Водночас є побоювання, що може не вистачити коштів на забезпечення соціальної рівності. 48% усіх респондентів підтримують запровадження особливого податку для заможних, щоб покрити зростання витрат на оборону.

Як повідомлялося, 79% німців вважають Росію найбільшою загрозою для миру у світі.

Нагадаємо, восени минулого року побоювання можливої війни у Європі опинилося на першому місці серед проблем, які турбують німецьку молодь.