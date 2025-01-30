79% німців вважають Росію найбільшою загрозою для миру у світі

Переважна більшість німців вбачають у Росії найбільшу загрозу для миру у світі і все менше почуваються в безпеці.

Такими є результати опитування Інституту Алленсбаха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на FAZ.

Загарбницька війна Росії проти України, переобрання Дональда Трампа президентом США і те, що більшість вважає недостатньою підготовкою до війни і катастроф, сприяють зменшенню почуття безпеки у громадян Німеччини.

Згідно з опитуванням, частка населення, яке відчуває себе в безпеці в Німеччині, впала на один відсотковий пункт до 60% порівняно з 2024 роком. У період з 2019 по 2022 рік цей показник становив від 71 до 82%.

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Згідно з опитуванням, 61% німців наразі дуже стурбовані тим, що Німеччина може бути втягнута у військові конфлікти. Також 79% опитаних вважають, що Росія наразі становить найбільшу загрозу миру у світі.

Частка людей, які переконані, що США становлять найбільшу загрозу миру в усьому світі, надзвичайно зросла в період між 2024 роком і цьогорічним опитуванням – з 24 до 46%. "Німці більше не вірять у США як у надійного партнера по альянсу", – сказав засновник Центру стратегії і вищого лідерства Клаус Швайнсберг.

Проте довіра до НАТО все ще залишається непорушною.

Згідно з даними, лише кожен десятий громадянин Німеччини вважає, що Німеччина добре підготовлена до війни або катастроф. 43% опитаних заявили, що Німеччина "не дуже добре" підготовлена до такої ситуації. Ще 39% вважають, що їхня країна підготовлена "зовсім погано".

Громадяни підозрюють недоліки, зокрема, в планах надання медичної допомоги в разі катастрофи та в захисті важливих об'єктів від кібератак.

"Гарантування безпеки є одним з центральних завдань держави, і у громадян все частіше складається враження, що в цьому питанні бракує послідовності", – зазначила Рената Кехер, виконавча директорка Інституту демоскопії Алленсбаха.

Нагадаємо, восени минулого року побоювання можливої війни у Європі опинилося на першому місці серед проблем, які турбують німецьку молодь.

Інше опитування показало, що готовність підтримувати Україну "до перемоги" різко знизилась в Західній Європі в критичний для Києва час.