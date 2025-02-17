71% латвийцев считают Россию главной угрозой для Европы

71% жителей Латвии считают Россию главной угрозой европейской безопасности.

Об этом свидетельствует исследование "Радар безопасности – 2025", проведенное Фондом им. Фридриха Эберта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В среде русскоязычного меньшинства Россию считают угрозой лишь 8% опрошенных. Аналогичным образом противоположная и оценка США: как угрозу Европе их рассматривают 28% от общего количества населения, тогда как в среде русскоязычных – 52%.

74% жителей Латвии считают, что Латвия самостоятельно не смогла бы защитить себя в случае войны. Жители Латвии подчеркивают стратегическую зависимость своей страны от альянсов: около 68% жителей считают, что благосостояние страны тесно связано с позитивными процессами в других странах.

74% жителей считают, что Латвии не хватает достаточного потенциала обороноспособности и она самостоятельно не смогла бы защитить себя в случае нападения России.

Около 53% жителей считают, что Европейский Союз уязвим без участия США, а поддержка идеи о создании армии Евросоюза остается неизменной и составляет примерно 50% – она не выросла с начала войны в Украине.

Почти 70% жителей Латвии заявили, что желали бы большей независимости от США.

Исследование показало, что латвийское общество поддерживает увеличение расходов на оборону. В то же время есть опасения, что может не хватить средств на обеспечение социального равенства. 48% всех респондентов поддерживают введение особого налога для состоятельных, чтобы покрыть рост расходов на оборону.

Как сообщалось, 79% немцев считают Россию самой большой угрозой для мира в мире.

Напомним, осенью прошлого года опасения возможной войны в Европе оказалось на первом месте среди проблем, которые беспокоят немецкую молодежь.