Понад 80% молодих німців побоюються війни у Європі

Побоювання можливої війни у Європі опинилося на першому місці серед проблем, які турбують німецьку молодь.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Shell Youth Study.

81% опитаних назвали найбільшим своїм побоюванням війну у Європі. У 2019 році цей показник складав 46%.

67% вказали, що побоюються бідності, тоді як у 2019 році – 52%.

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Трійку найбільших проблем замикають стан довкілля та напруга у суспільстві – 64% (у попередньому дослідженні – 71% і 56% відповідно).

60% опитаних засуджують війну Росії проти України, і близько половини вважають, що Німеччина має надавати Україні військову допомогу, тоді як проти – близько чверті.

Що стосується ізраїльсько-палестинського конфлікту, майже третина опитаних схвалюють те, що Німеччина підтримує Ізраїль, і приблизно стільки ж виступають проти.

51% відповіли, що активно стежать за політичним життям, тоді як у 2019 році таких було 36%.

Опитування проводили серед 2059 респондентів віком від 12 до 25 років.

Інше опитування показало, що майже половина німців вважають, що Україна мала б погодитись на територіальні поступки задля перемир'я з Росією.

Також переважна більшість німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц знову поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним після майже двох років перерви.