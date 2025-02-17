Фіцо готує візит до США в найближчі дні

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо готується поїхати до Сполучених Штатів цього тижня.

Про це спершу дізналось видання Denník N, пізніше інформацію підтвердили в оточенні Фіцо, пише "Європейська правда".

За інформацією Denník N, Роберт Фіцо планує вилетіти до Вашингтона вранці в четвер, 20 лютого, а повернутися в неділю, 23-го – хоча дати ще можуть змінитися.

Наразі невідомо, чи зможе прем'єр-міністр Словаччини зустрітися у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом або мільярдером Ілоном Маском, до якого він нещодавно звернувся з листом із проханням про зустріч.

Візит Фіцо збігатиметься в часі зі зʼїздом консерваторів CPAC, який відбудеться у Вашингтоні з 19 по 23 лютого і на якому, як очікується, буде присутній і Дональд Трамп.

Словацький премʼєр наприкінці січня не зміг потрапити до Брюсселя, бо його літак розвернули через технічний збій бельгійських авіаслужб.

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