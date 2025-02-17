Фицо готовит визит в США в ближайшие дни

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо готовится поехать в Соединенные Штаты на этой неделе.

Об этом сначала узнало издание Denník N, позже информацию подтвердили в окружении Фицо, пишет "Европейская правда".

По информации Denník N, Роберт Фицо планирует вылететь в Вашингтон утром в четверг, 20 февраля, а вернуться в воскресенье, 23-го – хотя даты еще могут измениться.

Пока неизвестно, сможет ли премьер-министр Словакии встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом или миллиардером Илоном Маском, к которому он недавно обратился с письмом с просьбой о встрече.

Визит Фицо совпадет по времени со съездом консерваторов CPAC, который состоится в Вашингтоне с 19 по 23 февраля и на котором, как ожидается, будет присутствовать и Дональд Трамп.

Словацкий премьер в конце января не смог попасть в Брюссель, потому что его самолет развернули из-за технического сбоя бельгийских авиаслужб.

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