Зеленський: США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну

Президент Володимир Зеленський вважає, що риторика Сполучених Штатів нині спрямована на те, аби сподобатись кремлівському диктатору Владіміру Путіну та прискорити укладання певної "мирної угоди".

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський коментував перспективу територіальних поступок Росії під час майбутніх "мирних переговорів", наголосивши, що Україна "юридично не відмовиться від своїх територій".

Він також висловив упевненість, що частини його країни, які були завойовані і анексовані Росією з порушенням міжнародного права, одного дня знову стануть частиною національної території.

"Звичайно, ми все повернемо. Повага до міжнародного права повернеться. Якщо не сьогодні, то завтра", – вважає президент.

Коментуючи слова міністра оборони США Піта Гегсета про те, що повернення на кордони 2014 року є для України нереалістичним, Зеленський сказав, що глава Пентагону "повинен заглибитися в деталі. Я думаю, що йому потрібен час для цього".

"США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому суть. Тому що вони хочуть йому сподобатися. Знаєте, чим? Щоб піти назустріч один одному і швидко досягти успіху", – зазначив глава держави.

Припинення вогню, однак, "не є успіхом", додав він.

Зеленський також вважає, що питання потенційного членства України в НАТО не можна виключати з процесу переговорів про "завершення війни".

Перед тим він допускав, що питання обміну окупованих Києвом і Москвою територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з Росією.