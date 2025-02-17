Зеленський проти того, що членство України в НАТО прибирають з переговорів про "мир"

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання потенційного членства України в НАТО не можна виключати з процесу переговорів про "завершення війни".

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав про поспішне виведення західних військ з Афганістану в 2021 році і таким чином виступив проти переговорної тактики, яка передбачає відмову від ключових вимог ще до початку переговорів.

Посилаючись на заяви зі США про те, що Україна не стане членом НАТО, глава держав сказав: "Ви не можете просто зняти це питання зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0".

За словами Зеленського, в Афганістані до трагедії призвела "відсутність поваги до людського життя".

"Тому є досвід того, що відбувається, коли хтось щось закінчує, не обдумавши, і дуже швидко відступає", – вважає президент.

Угода про виведення західних військ з Афганістану була укладена під час першого президентського терміну Дональда Трампа і була втілена за його наступника Джо Байдена у 2021 році.

Це призвело до хаотичного виведення військ з країни, тоді як "Талібан" швидко захопив столицю Кабул після десятиліть боїв і таким чином захопив владу в країні.

Зеленський раніше заявив, що Україна готова обговорювати з США усі параметри майбутнього миру, включно з членством України в НАТО.