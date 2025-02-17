Зеленский: США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину

Президент Владимир Зеленский считает, что риторика Соединенных Штатов сейчас направлена на то, чтобы понравиться кремлевскому диктатору Владимиру Путину и ускорить заключение определенного "мирного соглашения".

Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает "Европейская правда".

Зеленский комментировал перспективу территориальных уступок России во время будущих "мирных переговоров", отметив, что Украина "юридически не откажется от своих территорий".

Он также выразил уверенность, что части его страны, которые были завоеваны и аннексированы Россией с нарушением международного права, однажды снова станут частью национальной территории.

"Конечно, мы все вернем. Уважение к международному праву вернется. Если не сегодня, то завтра", – считает президент.

Комментируя слова министра обороны США Пита Гегсета о том, что возвращение на границы 2014 года является для Украины нереалистичным, Зеленский сказал, что глава Пентагона "должен углубиться в детали. Я думаю, что ему нужно время для этого".

"США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину. Я думаю, что в этом суть. Потому что они хотят ему понравиться. Знаете, чем? Чтобы пойти навстречу друг другу и быстро достичь успеха", – отметил глава государства.

Прекращение огня, однако, "не является успехом", добавил он.

Зеленский также считает, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО нельзя исключать из процесса переговоров о "завершении войны".

Перед тем он допускал, что вопрос обмена оккупированных Киевом и Москвой территорий может быть одной из тем вероятных "мирных переговоров" с Россией.