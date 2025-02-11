Президент України розповів, що запропонує Росії під час "мирних переговорів"

Український президент Володимир Зеленський вважає, що питання обміну окупованих Києвом і Москвою територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з Росією.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю The Guardian.

Зеленський заявив, що в разі, якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він планує запропонувати Росії прямий обмін територіями.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", – сказав він.

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Глава держави додав, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить взамін: "Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету".

Як відомо, вже понад пів року Україна утримує частину території в Курській області Росії.

Трамп в останні тижні неодноразово говорив, що веде переговори про завершення війни в Україні, і вони начебто йдуть "досить добре".

За непідтвердженими даними, президент США уже поговорив телефоном із Владіміром Путіним. Він також висловлював готовність зустрітись із Володимиром Зеленським.