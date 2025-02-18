В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и РФ

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России по мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters, информирует "Европейская правда".

США на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

От России присутствуют помощник главы Кремля Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Evelyn Hockstein/AP

В переговорах также принимают глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами украинской стороны не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина не будет участвовать в переговорах российской и американской сторон в Саудовской Аравии.