В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и РФ
Новости — Вторник, 18 февраля 2025, 09:46 —
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России по мирному урегулированию в Украине.
Об этом сообщило агентство Reuters, информирует "Европейская правда".
США на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
От России присутствуют помощник главы Кремля Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В переговорах также принимают глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами украинской стороны не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина не будет участвовать в переговорах российской и американской сторон в Саудовской Аравии.