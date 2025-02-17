Зеленський: Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії між РФ та США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у майбутніх переговорах російської та американської сторін у Саудівській Аравії.

Про це він сказав під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, пише Укрінформ, передає "Європейська правда".

Коментуючи майбутні переговори російської та американської сторін у Саудівській Аравії, Зеленський заявив, що Україна не братиме в них участі.

Він наголосив, що Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії про Україну, які відбудуться без її участі.

"Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", – наголосив він.

Зеленський сказав, що, напевно, "там є двосторонній трек", і за його словами, "США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання".

"Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон – у час війни говорити з агресором", – наголосив український президент.

Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.

"Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію – офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний візит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного", – сказав він.

Він наголосив, що це не має "ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ".

"Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії. – Ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", – додав Зеленський.

Переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших за багато років особистих зустрічей на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами і мають передувати зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і господарем Кремля Владіміром Путіним.

За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.