Спецслужби Латвії затримали тіктокера, який прославляв РФ

Служба держбезпеки (СДБ) Латвії затримала користувача платформи TikTok, який регулярно публікував матеріали, що підтримують воєнні злочини Росії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Співробітники Служби держбезпеки виявили тіктокера під час моніторингу інформаційного простору.

СДБ дійшла висновку, що чоловік створив на платформі TikTok кілька профілів, де регулярно публікував відеоматеріали, в яких висловлював підтримку агресії Росії проти України та її народу.

Як зазначають у відомстві, під час ретельного вивчення змісту акаунтів СДБ дійшла висновку, що користувач цілеспрямовано і систематично поширює російську військову пропаганду.

У зв'язку з цим 13 лютого СДБ почала кримінальний процес за ч. 2 ст. 74.1 Кримінального закону Латвії – за публічне прославляння і виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і військових злочинів з використанням автоматизованої системи обробки даних.

Як запобіжний захід підозрюваному обрано взяття під варту.

Раніше повідомляли про затримання в Латвії проросійського активіста після його заяв на організованій в РФ конференції про "етноцид росіян у країнах Балтії".

Нагадаємо, наприкінці січня у Латвії вирішили заблокувати доступ ще до семи інтернет-сайтів, що поширюють російську пропаганду.