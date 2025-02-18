Спецслужбы Латвии задержали тиктокера, прославлявшего РФ

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии задержала пользователя платформы TikTok, который регулярно публиковал материалы, поддерживающие военные преступления России в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сотрудники Службы госбезопасности выявили тиктокера во время мониторинга информационного пространства.

СГБ пришла к выводу, что мужчина создал на платформе TikTok несколько профилей, где регулярно публиковал видеоматериалы, в которых выражал поддержку агрессии России против Украины и ее народа.

Как отмечают в ведомстве, во время тщательного изучения содержания аккаунтов СГБ пришла к выводу, что пользователь целенаправленно и систематически распространяет российскую военную пропаганду.

В связи с этим 13 февраля СГБ начала уголовный процесс по ч. 2 ст. 74.1 Уголовного закона Латвии – за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрано заключение под стражу.

Ранее сообщалось о задержании в Латвии пророссийского активиста после его заявлений на организованной в РФ конференции об "этноциде русских в странах Балтии".

Напомним, в конце января в Латвии решили заблокировать доступ еще к семи интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.