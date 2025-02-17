Експрем’єра Грузії закидали яйцями в аеропорту Тбілісі

Експрем'єра Грузії, лідера опозиційної партії "За Грузію" Георгія Гахарію закидали яйцями в тбіліському аеропорту, а поліція на це не відреагувала.

Про це пише NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Як зазначається, політик повертався з Німеччини, де брав участь у панельних дискусіях Мюнхенської конференції з безпеки, куди не поїхали представники влади.

Разом із Гахарією під "обстріл" в аеропорту потрапив колишній посол Грузії в Німеччині Елгуджа Хокрішвілі, пише грузинське ЗМІ.

Партія "За Грузію" заявила, що нападники – "зондеркоманда" партії влади "Грузинської мрії". Також там заявили, що поліція не діяла, не відреагувала також на ці події і служба безпеки аеропорту.

У січні у Батумі побили Гахарію. Тоді у нього був струс мозку і зламаний ніс.

За словами свідків, серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе, і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе.

Після цього в опозиційній грузинській партії "За Грузію" звинуватили владу у його побитті та вимагають розслідування і покарання винуватців.

Наприкінці січня Гахарія заявив, що напад на нього було заздалегідь сплановано за вказівкою почесного президента партії "Грузинська мрія", олігарха Бідзіни Іванішвілі.