СМИ: пятого президента Грузии забросали яйцами в аэропорту

На пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили напали в аэропорту и забросали яйцами, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил телеканал Pirveli, пишет "Европейская правда".

В сети появилось видео, как неизвестные лица встречают Зурабишвили криками "Предательница", снимая это на видео, и бросают в нее яйцами, из которых часть, похоже, попала.

Полиция якобы никак не отреагировала на событие, как и в предыдущий день, когда так же встретили опозиционного экс-премьера Георгия Гахарию.

В прошлом месяце Гахарию жестоко избили в отеле в Батуми. В его партии "За Грузию" обвинили власти в избиении и требуют расследования и наказания виновников.

Напомним, Европарламент 13 февраля принял резолюцию с призывом не признавать легитимной нынешнюю власть Грузии и бойкотировать ее, а также заявил о признании президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе еще до принятия резолюции назвал проект атакой на грузинскую государственность и независимость.

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