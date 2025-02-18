СМИ: пятого президента Грузии забросали яйцами в аэропорту
Новости — Вторник, 18 февраля 2025, 11:58 —
На пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили напали в аэропорту и забросали яйцами, когда она возвращалась с Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщил телеканал Pirveli, пишет "Европейская правда".
В сети появилось видео, как неизвестные лица встречают Зурабишвили криками "Предательница", снимая это на видео, и бросают в нее яйцами, из которых часть, похоже, попала.
Полиция якобы никак не отреагировала на событие, как и в предыдущий день, когда так же встретили опозиционного экс-премьера Георгия Гахарию.
В прошлом месяце Гахарию жестоко избили в отеле в Батуми. В его партии "За Грузию" обвинили власти в избиении и требуют расследования и наказания виновников.
Напомним, Европарламент 13 февраля принял резолюцию с призывом не признавать легитимной нынешнюю власть Грузии и бойкотировать ее, а также заявил о признании президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе еще до принятия резолюции назвал проект атакой на грузинскую государственность и независимость.
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