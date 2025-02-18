Президент Литви планує візит в Україну

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні третьої річниці з початку російської повномасштабної війни планує візит в Україну.

Про це розповіла його старша радниця з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, яку цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Водночас вона не вказала конкретну дату приїзду Науседи в Україну.

"Планується візит в Україну. Все-таки вже третя річниця (повномасштабної) війни, і ми хотіли б продемонструвати підтримку Литвою України, яка, як і раніше, дуже сильна навіть через три роки", – заявила Скайсгіріте.

Нагадаємо, Науседа зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Варто зазначити, що з нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.