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Президент Литви планує візит в Україну

Новини — Вівторок, 18 лютого 2025, 12:00 — Ірина Кутєлєва

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні третьої річниці з початку російської повномасштабної війни планує візит в Україну.

Про це розповіла його старша радниця з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, яку цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Водночас вона не вказала конкретну дату приїзду Науседи в Україну.

"Планується візит в Україну. Все-таки вже третя річниця (повномасштабної) війни, і ми хотіли б продемонструвати підтримку Литвою України, яка, як і раніше, дуже сильна навіть через три роки", – заявила Скайсгіріте.

Нагадаємо, Науседа зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Варто зазначити, що з нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.

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Литва
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