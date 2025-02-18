Президент Литвы планирует визит в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне третьей годовщины с начала российской полномасштабной войны планирует визит в Украину.

Об этом рассказала его старший советник по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, которую цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

В то же время она не указала конкретную дату приезда Науседы в Украину.

"Планируется визит в Украину. Все-таки уже третья годовщина (полномасштабной) войны, и мы хотели бы продемонстрировать поддержку Литвой Украины, которая по-прежнему очень сильна даже через три года", – заявила Скайсгирите.

Напомним, Науседа встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Стоит отметить, что по случаю третьей годовщины от начала полномасштабной агрессии России на следующей неделе состоится визит в Украину коллегии европейских комиссаров.