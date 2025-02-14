Президент Литви на зустрічі із Зеленським: наша підтримка України є залізною
Новини — П'ятниця, 14 лютого 2025, 19:04 —
Президент Литви Гітанас Науседа провів зустріч із своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Про це Науседа написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Під час зустрічі литовський президент запевнив Зеленського, що підтримка України з боку Литви "є залізною".
"Мир приходить завдяки силі, і ми готові й надалі зміцнювати оборону України. Єдиний прийнятний мир – це сталий мир, який не дозволить агресору надалі загрожувати Європі та всьому демократичному світу", – підкреслив він.
Нещодавно Науседа заявив, що ніхто не має права висувати ультиматуми НАТО.
А 13 лютого Зеленський розповів Науседі про свою телефонну розмову з Трампом.
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