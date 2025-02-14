Президент Литви на зустрічі із Зеленським: наша підтримка України є залізною

Президент Литви Гітанас Науседа провів зустріч із своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це Науседа написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі литовський президент запевнив Зеленського, що підтримка України з боку Литви "є залізною".

"Мир приходить завдяки силі, і ми готові й надалі зміцнювати оборону України. Єдиний прийнятний мир – це сталий мир, який не дозволить агресору надалі загрожувати Європі та всьому демократичному світу", – підкреслив він.

Нещодавно Науседа заявив, що ніхто не має права висувати ультиматуми НАТО.

А 13 лютого Зеленський розповів Науседі про свою телефонну розмову з Трампом.