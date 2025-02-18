Глава МЗС Німеччини підтримала Шольца у питанні відправки військ в Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у дискусіях щодо можливої відправки військ в Україну для стримування Росії підтримала позицію канцлера Олафа Шольца.

Її заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Бербок сказала, що вважає передчасними розмови про відправку військ в Україну.

"Жодного солдата не відправлять на цю гарячу війну", – заявила міністерка.

Водночас вона вважає, що "миротворчість – це європейське завдання", яке не може бути вирішене через голови європейців.

Після зустрічі європейських лідерів у Парижі Шольц заявив, що зараз "абсолютно передчасно і не на часі вести дискусію" стосовно можливого відправлення європейських військ в Україну. Він також вказав, що "навіть трохи роздратований" цими дебатами.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну як частину гарантій безпеки.

А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі контингенту союзників "абсолютно можлива".

Водночас за даними ЗМІ, європейські держави, які підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні для контролю за потенційним "припиненням вогню", обговорюють відправку загалом 25-30 тисяч військовослужбовців.