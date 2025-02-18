Глава МИД Германии поддержала Шольца в вопросе отправки войск в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в дискуссиях о возможной отправке войск в Украину для сдерживания России поддержала позицию канцлера Олафа Шольца.

Ее заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Бербок сказала, что считает преждевременными разговоры об отправке войск в Украину.

"Ни одного солдата не отправят на эту горячую войну", – заявила министр.

В то же время она считает, что "миротворчество – это европейская задача", которая не может быть решена через головы европейцев.

После встречи европейских лидеров в Париже Шольц заявил, что сейчас "абсолютно преждевременно и не время вести дискуссию" по поводу возможной отправки европейских войск в Украину. Он также указал, что "даже немного раздражен" этими дебатами.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину как часть гарантий безопасности.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе контингента союзников "абсолютно возможна".

В то же время, по данным СМИ, европейские государства, которые поддерживают идею размещения своих военных в Украине для контроля за потенциальным "прекращением огня", обсуждают отправку в целом 25-30 тысяч военнослужащих.