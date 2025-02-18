Віцепрем'єр Сербії домовився із Шойгу боротись з "кольоровими революціями"

Проросійський віцепрем'єр Сербії Александар Вулін приїхав до Москви, де, зокрема провів зустріч із секретарем Ради безпеки Сергеєм Шойгу.

Про це повідомляє RTV, пише "Європейська правда".

Як зазначено, під час зустрічі Шойгу і Вулін підтвердили "категоричне неприйняття втручання ззовні у внутрішні справи суверенних держав".

Російська сторона висловила готовність і надалі "надавати підтримку братньому народу Сербії в підтримці стабільності".

"Сторони домовилися активізувати міжвідомчий діалог з метою протидії "кольоровим революціям", – зазначили в сербському уряді.

Нещодавно угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що протести в Сербії хтось підбурює.

Його слова стосувались масштабних антиурядових демонстрацій у Сербії в останні тижні, які налічують десятки тисяч учасників.

Раніше президент Сербії Александар Вучич оголосив, що напише книгу про те, як боротися з "кольоровими революціями".