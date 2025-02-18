Вице-премьер Сербии договорился с Шойгу бороться с "цветными революциями"

Пророссийский вице-премьер Сербии Александар Вулин приехал в Москву, где, в частности провел встречу с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает RTV, пишет "Европейская правда".

Как указано, во время встречи Шойгу и Вулин подтвердили "категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств".

Российская сторона выразила готовность и в дальнейшем "оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности".

"Стороны договорились активизировать межведомственный диалог с целью противодействия "цветным революциям", – отметили в сербском правительстве.

Недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что протесты в Сербии кто-то подстрекает.

Его слова касались масштабных антиправительственных демонстраций в Сербии в последние недели, которые насчитывают десятки тысяч участников.

Ранее президент Сербии Александар Вучич объявил, что напишет книгу о том, как бороться с "цветными революциями".