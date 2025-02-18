Зеленський сподівається, що Туреччина приєднається до "гарантій безпеки" для України

Президент України Володимир Зеленський назвав Туреччину серед країн, від яких Україна сподівається отримати певні гарантії у контексті можливої домовленості про завершення війни.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Володимир Зеленський у виступі під час відкриття нової будівлі посольства в Анкарі зазначив, що бачить Туреччину серед країн, які могли б запропонувати Україні певні гарантії безпеки у контексті очікуваної домовленості про завершення війни.

"Ми прагнемо миру, ми хочемо, щоб ця війна закінчилось. Але звісно ж ми хочемо, щоб завершення цієї війни грунтувалося на певних гарантіях безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії були надані з боку США, ЄС та всієї Європи, включно з Туреччиною", – сказав Зеленський згідно з цитатою агентства.

Президент повторив, що Україна ніколи не погодиться на визнання російськими окупованих РФ територій України.

Нагадаємо, 17 лютого у Парижі з ініціативи президента Франції збиралися на екстрений саміт лідери семи країн ЄС та Британії, а також генсек НАТО і керівництво ЄС.

18 лютого у Саудівській Аравії проходять перемовини американської та російської делегацій.