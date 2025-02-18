Зеленский надеется, что Турция присоединится к "гарантиям безопасности" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Турцию среди стран, от которых Украина надеется получить определенные гарантии в контексте возможной договоренности о завершении войны.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Владимир Зеленский в выступлении во время открытия нового здания посольства в Анкаре отметил, что видит Турцию среди стран, которые могли бы предложить Украине определенные гарантии безопасности в контексте ожидаемой договоренности о завершении войны.

"Мы хотим мира, мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но конечно же мы хотим, чтобы завершение этой войны основывалось на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии были предоставлены со стороны США, ЕС и всей Европы, включая Турцию", – сказал Зеленский согласно цитате агентства.

Президент повторил, что Украина никогда не согласится на признание российскими оккупированных РФ территорий Украины.

Напомним, 17 февраля в Париже по инициативе президента Франции собирались на экстренный саммит лидеры семи стран ЕС и Великобритании, а также генсек НАТО и руководство ЕС.

18 февраля в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и российской делегаций.