Дуда після зустрічі з Келлогом скликав засідання Ради нацбезпеки

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі зі спецпосланником президента США з питань російсько-української війни Кітом Келлогом оголосив про засідання Ради національної безпеки.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

За словами Дуди, засідання відбудеться наступного понеділка, 24 лютого.

Говорячи про свою зустріч із Келлогом, польський президент підкреслив, що однією з головних тем було питання безпеки в регіоні, з особливим акцентом на східному фланзі НАТО, а також загроза, яку несе війна в Україні.

"У нас була довга розмова про ситуацію з безпекою в нашій частині Європи, з особливим акцентом на ситуацію в Україні і на те, що відбувається в цій країні у зв'язку з агресією", – сказав він.

При цьому Дуда зазначив, що на засіданні Ради нацбезпеки йтиметься про питання, порушені під час зустрічей з представниками нової адміністрації США.

"Я вважаю, що час обговорити ці питання на польській політичній сцені, в широкому колі... Ми також будемо знати результати зустрічей у Києві, які відбудуться найближчими днями. Ми також будемо знати більше про попередні домовленості щодо мирних переговорів, які ще мають відбутися, через те, що відбувається сьогодні в Саудівській Аравії", – пояснив він.

Нагадаємо, після зустрічі з Келлогом Дуда сказав, що американська сторона запевнила його у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

Він також висловив упевненість у діях Дональда Трампа стосовно вирішення повномасштабної російської війни проти України.

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