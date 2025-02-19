Дуда после встречи с Келлогом созвал заседание Совета нацбезопасности

Президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом объявил о заседании Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

По словам Дуды, заседание состоится в следующий понедельник, 24 февраля.

Говоря о своей встрече с Келлогом, польский президент подчеркнул, что одной из главных тем был вопрос безопасности в регионе, с особым акцентом на восточном фланге НАТО, а также угроза, которую несет война в Украине.

"У нас был долгий разговор о ситуации с безопасностью в нашей части Европы, с особым акцентом на ситуацию в Украине и на то, что происходит в этой стране в связи с агрессией", – сказал он.

При этом Дуда отметил, что на заседании Совета нацбезопасности будет идти речь о вопросах, поднятых во время встреч с представителями новой администрации США.

"Я считаю, что есть время обсудить эти вопросы на польской политической сцене, в широком кругу... Мы также будем знать результаты встреч в Киеве, которые состоятся в ближайшие дни. Мы также будем знать больше о предварительных договоренностях по мирным переговорам, которые еще должны состояться, из-за того, что происходит сегодня в Саудовской Аравии", – пояснил он.

Напомним, после встречи с Келлогом Дуда сказал, что американская сторона заверила его в отсутствии намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

Он также выразил уверенность в действиях Дональда Трампа относительно решения полномасштабной российской войны против Украины.