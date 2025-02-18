Дуда похвалив "миротворчі" зусилля Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда висловив упевненість у діях Дональда Трампа стосовно вирішення повномасштабної російської війни проти України.

Про це він сказав після зустрічі зі спецпосланником президента США з питань російсько-української війни Кітом Келлогом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Дуда зазначив, що його розмова з Келлогом стосувалась питань безпеки з наголосом на ситуацію в Україні і те, як дії Росії впливають на польську безпеку.

"У мене є повний огляд ситуації з погляду поточних дій, які вживають Сполучені Штати… На мій особистий погляд, Америка дуже сильно увійшла в гру з погляду припинення війни в Україні", – стверджує польський президент.

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то діє рішуче, як правило, ефективно", – додав він.

Дуда очікує, що "буде принаймні припинення бойових дій", але висловив сподівання і на "припинення російської агресії проти України".

Минулого тижня президент США зателефонував спершу кремлівському диктатору Владіміру Путіну, а після того – Володимиру Зеленському та заявив про "негайний" початок переговорів про "мир" в Україні.

У вівторок відбулись переговори РФ та США у Саудівській Аравій, де сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.