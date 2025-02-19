Латвия потратит 22 млн евро из фондов ЕС на обустройство укрытий

В Латвии согласились выделить 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) на обустройство укрытий в стране.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Предложение о возможном распределении финансирования было направлено местным органам власти в среду на рассмотрение.

Ожидается, что это предложение позволит адаптировать и оборудовать не менее 500 объектов, находящихся в государственной и коммунальной собственности, под укрытие.

"Это первое реальное финансирование для ускорения установки и оснащения укрытий в Латвии. Финансирование ЕФРР позволяет сделать значительный прорыв в этом сегменте гражданской защиты, поэтому я надеюсь на быстрое и конструктивное сотрудничество с латвийскими муниципалитетами", – сказал министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.

Для того чтобы как можно быстрее начать обустройство укрытий, Министерство внутренних дел обратилось к муниципалитетам с просьбой представить свои предложения по финансированию до конца февраля.

Министерство также отмечает, что продолжаются переговоры со странами-донорами Европейского экономического пространства и Норвежским финансовым механизмом по дополнительному финансированию из этого инструмента, начиная с 2027 года.

Сейчас латвийские спасатели проверили 3 200 подвальных помещений государственных и коммунальных зданий. Из них 398 были признаны пригодными и 1254 частично пригодными для использования в качестве укрытия.

Таким образом, более полумиллиона человек в стране будут обеспечены укрытием на случай чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Литва в этом году планирует потратить 12 млн евро на подготовку и улучшение укрытий в Вильнюсе.

Всего в Литве сейчас насчитывается более 6 тысяч объектов, которые могут служить укрытиями.