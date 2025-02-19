Швеція та Польща підпишуть угоду про цивільну оборону

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк в межах свого візиту до Швеції у середу, 19 лютого, підпише Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації стратегічного партнерства у сферах цивільної оборони та цивільного захисту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

В рамках візиту очільника польського МВС приймуть міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін, міністр юстиції Гуннар Стрьоммер та міністр міграції Йохан Форсселл.

"Метою зустрічі є, серед іншого, поглиблення шведсько-польської співпраці у сфері цивільної оборони та цивільного захисту шляхом підписання декларації про наміри у цій сфері", – зазначили в уряді Швеції.

Нагадаємо, раніше в уряді Швеції заявили про наміри подвоїти бюджет на цивільну оборону протягом наступних трьох років, щоб країна була готовою до воєнного часу.

На початку минулого року Карл-Оскар Болін та тодішній головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.