Швеция и Польша подпишут соглашение о гражданской обороне

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в рамках своего визита в Швецию в среду, 19 февраля, подпишет Меморандум о взаимопонимании по реализации стратегического партнерства в сферах гражданской обороны и гражданской защиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

В рамках визита главу польского МВД примут министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, министр юстиции Гуннар Стрёммер и министр миграции Йохан Форсселл.

"Целью встречи является, среди прочего, углубление шведско-польского сотрудничества в сфере гражданской обороны и гражданской защиты путем подписания декларации о намерениях в этой сфере", – отметили в правительстве Швеции.

Напомним, ранее в правительстве Швеции заявили о намерениях удвоить бюджет на гражданскую оборону в течение следующих трех лет, чтобы страна была готова к военному времени.

В начале прошлого года Карл-Оскар Болин и тогдашний главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.