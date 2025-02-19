Пеллегріні обурився через саміти Макрона, на які не запросили Словаччину

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував свого французького колегу Емманюеля Макрона та заявив, що його чинні зусилля з організації зустрічей щодо України "фрагментують" Європейський Союз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

Пеллегріні розкритикував ініціативи Макрона в день, коли французький президент скликав ще одну зустріч євролідерів у зв'язку з подіями довкола врегулювання російсько-української війни.

"Європа, відчувши жорсткі заяви з боку США, побачивши, що мирні переговори будуть спочатку між США і Росією, навіть без України, закликала об'єднатися, об'єднатися і знайти якусь європейську позицію з цього приводу", – сказав Пеллегріні.

За його словами, цей "дивний підхід" Макрона робить все навпаки і фрагментує Європейський Союз.

"Спочатку саміт, на якому були лише кілька обраних країн разом з Великою Британією, тепер ще один саміт, який має відбутися сьогодні (19 лютого. – Ред.), де є ще якась група країн, де я не розумію, чому тільки Угорщина і Словаччина не присутні, хоча ми безпосередньо межуємо з країною конфлікту", – розкритикував словацький президент Макрона.

Він заявив, що не розуміє, "як країна, яка межує з країною, де йде військовий конфлікт, не може бути запрошена на саміт, присвячений майбутньому України і післявоєнному врегулюванню".

На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також були присутні генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

Також Франція планує провести в середу, 19 лютого, другий саміт онлайн, щоб обговорити Україну і європейську безпеку.

Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.