Пеллегрини возмутился из-за саммитов Макрона, на которые не пригласили Словакию

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона и заявил, что его действующие усилия по организации встреч по Украине "фрагментируют" Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Пеллегрини раскритиковал инициативы Макрона в день, когда французский президент созвал еще одну встречу евролидеров в связи с событиями вокруг урегулирования российско-украинской войны.

"Европа, почувствовав жесткие заявления со стороны США, увидев, что мирные переговоры будут сначала между США и Россией, даже без Украины, призвала объединиться, объединиться и найти какую-то европейскую позицию по этому поводу", – сказал Пеллегрини.

По его словам, этот "странный подход" Макрона делает все наоборот и фрагментирует Европейский Союз.

"Сначала саммит, на котором были лишь несколько избранных стран вместе с Великобританией, теперь еще один саммит, который должен состояться сегодня (19 февраля. – Ред.), где есть еще какая-то группа стран, где я не понимаю, почему только Венгрия и Словакия не присутствуют, хотя мы непосредственно граничим со страной конфликта", – раскритиковал словацкий президент Макрона.

Он заявил, что не понимает, "как страна, которая граничит со страной, где идет военный конфликт, не может быть приглашена на саммит, посвященный будущему Украины и послевоенному урегулированию".

На экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Британия – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.

Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

По итогам саммита Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.

Также Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит онлайн, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.