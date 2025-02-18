ЗМІ: Франція скликає другий саміт щодо України та безпеки Європи

Франція планує провести ще одну зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу, 19 лютого.

Про це агентство Reuters дізналось від дипломатичних джерел, пише "Європейська правда".

За даними Reuters, на зустріч у середу Париж запросив європейські країни, які не були присутні на першому саміті, а також Канаду.

Два дипломатичні джерела агентства уточнили, що запрошені країни – Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.

Вони також допустили, що деякі країни можуть долучились до саміту по відеозвʼязку.

На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

Президент Франції Емманюель Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

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