У Франції не розуміють логіку Трампа, який звинувачує у війні Україну 

В уряді Франції не розуміють, чому президент США Дональд Трамп припустив, що президент України Володимир Зеленський винен у повномасштабному вторгненні Росії і війні, що виникла внаслідок цього.

Як пише "Європейська правда", про це заявила в середу речниця французького уряду, яку цитує Reuters.

За словами речниці Софі Прима, за останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України без консультацій зі своїми європейськими союзниками.

"Ми не дуже добре розуміємо логіку", – сказала речниця журналістам, говорячи, що коментарі Трампа були "різні, мінливі і часто незрозумілі".

Трамп в коментарях журналістам у вівторок, сказав, що врегулювати війну впродовж останніх трьох років "було дуже легко" і, за його словами, "навіть посередній переговірник міг би це вирішити".

Україна та її союзники в Європі були приголомшені рішенням Вашингтона і Москви провести мирні переговори в Саудівській Аравії цього тижня.

Україна заявила, що не прийме нав'язану їй угоду без її згоди, і європейські лідери підтримали її, а Росія виключила можливість поступок з її боку, зокрема, територіальних.

Президент Франції Емманюель Макрон у середу проведе неформальну зустріч щодо України з деякими європейськими лідерами і Канадою після аналогічної зустрічі з Британією, Італією, Німеччиною, Іспанією, Данією і Нідерландами в понеділок.

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