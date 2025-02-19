Во Франции не понимают логику Трампа, который обвиняет в войне Украину

В правительстве Франции не понимают, почему президент США Дональд Трамп предположил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в полномасштабном вторжении России и возникшей в результате этого войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила в среду пресс-секретарь французского правительства, которую цитирует Reuters.

По словам пресс-секретаря Софи Прима, за последние несколько дней Трамп сделал ряд комментариев по Украине без консультаций со своими европейскими союзниками.

"Мы не очень хорошо понимаем логику", – сказала пресс-секретарь журналистам, говоря, что комментарии Трампа были „разные, изменчивые и часто непонятные".

Трамп в комментариях журналистам во вторник, сказал, что урегулировать войну в течение последних трех лет "было очень легко" и, по его словам, "даже посредственный переговорщик мог бы это решить".

Украина и ее союзники в Европе были ошеломлены решением Вашингтона и Москвы провести мирные переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе.

Украина заявила, что не примет навязанное ей соглашение без ее согласия, и европейские лидеры поддержали ее, а Россия исключила возможность уступок с ее стороны, в частности, территориальных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду проведет неформальную встречу по Украине с некоторыми европейскими лидерами и Канадой после аналогичной встречи с Британией, Италией, Германией, Испанией, Данией и Нидерландами в понедельник.

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